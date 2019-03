மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி மலைப்பகுதியில் கடும் வறட்சியால் விவசாய பணிகள் பாதிப்பு அணை கட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Drought in the Talawadi Mountain area Impact of agricultural jobs Farmers demand to build dam

