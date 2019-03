மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்ததும் புதுவைக்கு தனி மாநில அந்தஸ்து கிடைக்கும் காங்கிரஸ் மேலிட பார்வையாளர் சஞ்சய்தத் சொல்கிறார் + "||" + In the middle of the Congress regime To Pondicherry Get separate state status Sanjay Dutt

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்ததும் புதுவைக்கு தனி மாநில அந்தஸ்து கிடைக்கும் காங்கிரஸ் மேலிட பார்வையாளர் சஞ்சய்தத் சொல்கிறார்