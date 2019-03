மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.60 ஆயிரம் கோடி திட்ட மதிப்பில் கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை நிறைவேற்றியே தீருவேன் முதல்-அமைச்சர் பேச்சு + "||" + The first talk of the Godavari-Kaveri linkage project is Rs. 60,000 crore project

ரூ.60 ஆயிரம் கோடி திட்ட மதிப்பில் கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை நிறைவேற்றியே தீருவேன் முதல்-அமைச்சர் பேச்சு