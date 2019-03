மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டையில் தேர்தல் திருவிழா:18 வயது நிரம்பிய அனைவரும் வாக்களிக்க முன்வர வேண்டும்கலெக்டர் ஷில்பா வலியுறுத்தல் + "||" + Election Festival at Palayamkottai Everyone 18 years old You have to come forward to vote

