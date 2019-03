மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே காலி இடங்களில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களை பணியமர்த்த வேண்டும் + "||" + To hire people from Tamil Nadu in Railway Galle

ரெயில்வே காலி இடங்களில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களை பணியமர்த்த வேண்டும்