மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம். காவலாளி கொலையில் ெதாடர்புடையவர்:போலீசார் மீது கற்களை வீசி தப்ப முயன்ற வாலிபர் துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடிப்பு + "||" + The young man who tried to get rid of stones on the police Shotgun with firearms

ஏ.டி.எம். காவலாளி கொலையில் ெதாடர்புடையவர்:போலீசார் மீது கற்களை வீசி தப்ப முயன்ற வாலிபர் துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடிப்பு