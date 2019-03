மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை நாடாளுமன்ற, சட்டசபை தொகுதியில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பிரசாரம் + "||" + The first minister of the Tanjore parliament and assembly constituency, Edappadi Palaniasamy today

தஞ்சை நாடாளுமன்ற, சட்டசபை தொகுதியில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பிரசாரம்