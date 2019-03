மாவட்ட செய்திகள்

விதிமுறைகளை மீறி சரக்கு வாகனத்தில் வந்த பக்தர்களை நடுரோட்டில் இறக்கிவிட்ட போக்குவரத்து போலீசார் மறியல் செய்ததால் பரபரப்பு + "||" + Violate the rules Pilgrims who came to the car Traffic police dropped in the middle of the road

விதிமுறைகளை மீறி சரக்கு வாகனத்தில் வந்த பக்தர்களை நடுரோட்டில் இறக்கிவிட்ட போக்குவரத்து போலீசார் மறியல் செய்ததால் பரபரப்பு