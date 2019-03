மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிப்பு, வெப்பத்தை தணிக்க நீர்நிலைகளில் தஞ்சம் அடையும் வனவிலங்குகள் + "||" + Wildlife that can be sheltered in water bodies to cool the heat

