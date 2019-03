மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் குழாய்களில் மின்மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will water absorption of water electrodes be prevented from drinking water pipes? Public expectation

குடிநீர் குழாய்களில் மின்மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு