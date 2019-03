மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நல்வாழ்வுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தும் அ.தி.மு.க.வுக்கு வாக்களியுங்கள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + Vote for AIADMK to implement various schemes for people's well being

