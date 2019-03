மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமலை வனப்பகுதியில் தொடரும் காட்டுத்தீ மூலிகை செடிகள், விலை உயர்ந்த மரங்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + In the forest of the small mountain Continuing wildfire Herbal plants and expensive trees are burned down

