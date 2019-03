மாவட்ட செய்திகள்

வருவாய் மீட்பு சட்டத்தின் கீழ் இழப்பீட்டு தொகையை வசூலிக்க கலெக்டரிடம் செல்ல வேண்டியதில்லை மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Under Revenue Recovery Act You do not have to go to the collector to charge the compensation amount

வருவாய் மீட்பு சட்டத்தின் கீழ் இழப்பீட்டு தொகையை வசூலிக்க கலெக்டரிடம் செல்ல வேண்டியதில்லை மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு