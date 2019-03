மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசியில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் மக்கள் வீட்டில் முடக்கம் தொடர் மின்வெட்டால் அவதி + "||" + People in the house of Sivakasi are freezing at home Continuous electrode Awadhi

சிவகாசியில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் மக்கள் வீட்டில் முடக்கம் தொடர் மின்வெட்டால் அவதி