மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் உலக தரத்தில் தொழில்நுட்ப பூங்கா நிறுவப்படும் மக்கள் நீதி மய்யம் தேர்தல் அறிக்கையில் உறுதி + "||" + New World Technology Technology Park will be installed in pondichery People's justice is confirmed in the election statement

புதுவையில் உலக தரத்தில் தொழில்நுட்ப பூங்கா நிறுவப்படும் மக்கள் நீதி மய்யம் தேர்தல் அறிக்கையில் உறுதி