மாவட்ட செய்திகள்

பிறகட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் பேரம்பேசி ஆட்களை பிடிப்பவர்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் முதல்–அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Other party MLAs should be held in jail for those who are holding the bargain - Narayanaswamy

பிறகட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் பேரம்பேசி ஆட்களை பிடிப்பவர்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் முதல்–அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி