மாவட்ட செய்திகள்

விழா எதுவும் நடத்தாமல் ரூ.80 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட வாரச்சந்தை திறப்பு + "||" + The weekly opening of the Rs 80 lakh built without a ceremony

விழா எதுவும் நடத்தாமல் ரூ.80 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட வாரச்சந்தை திறப்பு