மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பணம் கொண்டு செல்பவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் + "||" + In Kanyakumari parliamentary constituency, we have to file a case against the money laundering officers

கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பணம் கொண்டு செல்பவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்