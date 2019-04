மாவட்ட செய்திகள்

சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் உப்பு உற்பத்தி அதிகரிப்பு போதிய விலை இல்லாததால் தொழிலாளர்கள் கவலை + "||" + The workers are worried because of the increase in salt production due to burning sunlight

