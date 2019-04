மாவட்ட செய்திகள்

பரமத்தி அருகேகாரில் கொண்டு சென்ற ரூ.2¼ கோடி நகைகள் பறிமுதல் + "||" + Near paramatti The jewelery worth Rs.25 crore was seized in the car

பரமத்தி அருகேகாரில் கொண்டு சென்ற ரூ.2¼ கோடி நகைகள் பறிமுதல்