மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில்தி.மு.க. வேட்பாளர் கிராமம், கிராமமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + Pappirippatti Assembly Constituency DMK The candidate village, going to the village and voting

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில்தி.மு.க. வேட்பாளர் கிராமம், கிராமமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு