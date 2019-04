மாவட்ட செய்திகள்

கொத்தனாரை கொலை செய்த அண்ணன், தம்பிக்கு ஆயுள் தண்டனை திருவாரூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Brother who killed Kodanar, sentenced to life for murder of brother Thiruvarur court

கொத்தனாரை கொலை செய்த அண்ணன், தம்பிக்கு ஆயுள் தண்டனை திருவாரூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு