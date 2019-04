மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டம், மீன்சுருட்டி பகுதிகளில் நடந்த வாகன சோதனையில் ரூ.6¾ லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Rs.6.5 lakhs seized in vehicle testing at Jayankondam and Fishstalli areas

