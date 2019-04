மாவட்ட செய்திகள்

விமான நிலையத்தில் கார்கள் நிறுத்த அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு + "||" + Accusation that cars are parked at the airport to pay more

விமான நிலையத்தில் கார்கள் நிறுத்த அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு