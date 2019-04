மாவட்ட செய்திகள்

தமிழர்களுக்கு துரோகம் புரிந்த “பா.ஜனதா, அ.தி.மு.க. அரசுகளுக்கு தேர்தலில் பாடம் புகட்டுங்கள்” கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம் + "||" + BJP, AIADMK Have a lesson in the elections for the governments Kanimozhi MP Furious

தமிழர்களுக்கு துரோகம் புரிந்த “பா.ஜனதா, அ.தி.மு.க. அரசுகளுக்கு தேர்தலில் பாடம் புகட்டுங்கள்” கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம்