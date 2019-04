மாவட்ட செய்திகள்

“மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடர்ந்து கிடைக்க இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள்” அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் பிரசாரம் + "||" + Public welfare schemes continue to be available Vote for double leaf emblem ADMK Candidate Manoj Pandian campaign

