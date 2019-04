மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதாவின் கைப்பாவையாக அ.தி.மு.க. ஆட்சி இருக்கிறது திருப்பூரில் டி.டி.வி.தினகரன் பேச்சு + "||" + There is the AIADMK regime as the puppet of BJP

பா.ஜனதாவின் கைப்பாவையாக அ.தி.மு.க. ஆட்சி இருக்கிறது திருப்பூரில் டி.டி.வி.தினகரன் பேச்சு