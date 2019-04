மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை குமரி வருகை 3 இடங்களில் தேர்தல் பிரசாரம் செய்கிறார் + "||" + First-Minister Edappadi Palanisamy arrives Kumari tomorrow to campaign in 3 places

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை குமரி வருகை 3 இடங்களில் தேர்தல் பிரசாரம் செய்கிறார்