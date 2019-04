மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் 11 புகைப்பட அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை காண்பித்து வாக்களிக்கலாம் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Those who do not have a voter identity card You can show up to 11 photo identification documents

