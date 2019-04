மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரிய கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது 16–ந் தேதி தேரோட்டம் + "||" + The Thanjay Big Temple Chithirai festival began with the flag on the 16 th of the year

