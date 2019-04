மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில், வாகன சோதனையில் ரூ.1 லட்சம், 29 ஆயிரம் புத்தகங்கள் பறிமுதல் + "||" + In Tirunarai, Rs. 1 lakh and 29 thousand books were seized in vehicle testing

தஞ்சையில், வாகன சோதனையில் ரூ.1 லட்சம், 29 ஆயிரம் புத்தகங்கள் பறிமுதல்