மாவட்ட செய்திகள்

வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்த இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் அமைச்சர் காமராஜ் பிரசாரம் + "||" + Implementation of the development plans will be implemented in the double leaf symbol of the Minister Kamaraj Prasadam

வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்த இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் அமைச்சர் காமராஜ் பிரசாரம்