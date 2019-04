மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும் அமித்ஷா பேச்சு + "||" + In Tamil Nadu, more than 30 seats are BJP and AIADMK. Amit Shah talks about winning the coalition

தமிழகத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும் அமித்ஷா பேச்சு