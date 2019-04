மாவட்ட செய்திகள்

செல்போன் திருடர்களால் ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட டாக்டர் இடது காலை இழந்தார் + "||" + Cell phone thieves The doctor who was dropped from the running train Left leg lost

செல்போன் திருடர்களால் ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட டாக்டர் இடது காலை இழந்தார்