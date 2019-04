மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழக வளர்ச்சிக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் தூத்துக்குடி பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா பேச்சு + "||" + If BJP comes to power again in the central Additional funds will be allotted for Tamil Nadu development Amit Shah speech at Thoothukudi public meeting

மத்தியில் பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழக வளர்ச்சிக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் தூத்துக்குடி பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா பேச்சு