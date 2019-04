மாவட்ட செய்திகள்

விழிப்புணர்வு வீடியோ வாகனம் தொடக்கம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் வாக்களிப்பது எப்படி? பொதுமக்களுக்கு செயல்விளக்கம் + "||" + How to vote in an electronic voting machine?

விழிப்புணர்வு வீடியோ வாகனம் தொடக்கம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் வாக்களிப்பது எப்படி? பொதுமக்களுக்கு செயல்விளக்கம்