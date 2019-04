மாவட்ட செய்திகள்

கல்வெட்டு பணிக்காக இருபுறமும் பெரிய அளவில் பள்ளம் எச்சரிக்கை பலகை, தடுப்புகள் இல்லாததால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு + "||" + For inscription work On both sides there is a large crater Warning board, Without blocking Civilian damage

கல்வெட்டு பணிக்காக இருபுறமும் பெரிய அளவில் பள்ளம் எச்சரிக்கை பலகை, தடுப்புகள் இல்லாததால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு