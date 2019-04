மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே வாக்காளருக்கு 11 அடையாள அட்டைகள் வெவ்வேறு வரிசை எண்களுடன் வழங்கப்பட்டு உள்ளது + "||" + 11 Identity cards for the same voter It is provided with different line numbers

ஒரே வாக்காளருக்கு 11 அடையாள அட்டைகள் வெவ்வேறு வரிசை எண்களுடன் வழங்கப்பட்டு உள்ளது