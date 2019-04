மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து வாகனங்களிலும் பாரபட்சமின்றி சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் பறக்கும் படையினருக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + All vehicles must be tested Collector's order for flying troops

அனைத்து வாகனங்களிலும் பாரபட்சமின்றி சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் பறக்கும் படையினருக்கு கலெக்டர் உத்தரவு