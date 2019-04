மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்கு எந்த நலத்திட்டங்களும் கிடைக்காமல் இருக்க தேவையற்ற போராட்டங்கள் நடத்துவதே ஸ்டாலின் வாடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் + "||" + Unnecessary struggles are to be conducted Stalin Custom Edappadi Palanisamy complained

மக்களுக்கு எந்த நலத்திட்டங்களும் கிடைக்காமல் இருக்க தேவையற்ற போராட்டங்கள் நடத்துவதே ஸ்டாலின் வாடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி புகார்