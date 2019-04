மாவட்ட செய்திகள்

புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான பெட் ஸ்கேன் கட்டணத்தை முதல்–அமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் கொண்டு வரலாமா? சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பதில் அளிக்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Can a Bet scan cost for cancer test be tested under chief minister insurance scheme? The Health Secretary will answer, Court order

புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான பெட் ஸ்கேன் கட்டணத்தை முதல்–அமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் கொண்டு வரலாமா? சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பதில் அளிக்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு