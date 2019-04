மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. பிரசார கூட்டத்துக்கு வந்த பெண்களுக்கு போலி ரூபாய் நோட்டு டோக்கன் கொடுத்ததாக புகார் - அதிகாரி நேரில் விசாரணை + "||" + Admk Came to the campaign meeting Fake currency notes for women Complaint of Token

அ.தி.மு.க. பிரசார கூட்டத்துக்கு வந்த பெண்களுக்கு போலி ரூபாய் நோட்டு டோக்கன் கொடுத்ததாக புகார் - அதிகாரி நேரில் விசாரணை