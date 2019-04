மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் 2-வது நாளாக 104 டிகிரி வெயில் கொளுத்தியது - சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + In Dindigul the 2nd day of 104 degrees in summer - roads have vanished

திண்டுக்கல்லில் 2-வது நாளாக 104 டிகிரி வெயில் கொளுத்தியது - சாலைகள் வெறிச்சோடின