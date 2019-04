மாவட்ட செய்திகள்

தேன்கனிக்கோட்டை அருகேஏரியில் தண்ணீர் குடித்த காட்டெருமைகளை விரட்டிய யானைகள் + "||" + Near Dhenkanikottai The expulsion of wild elephants drinking water in the lake

தேன்கனிக்கோட்டை அருகேஏரியில் தண்ணீர் குடித்த காட்டெருமைகளை விரட்டிய யானைகள்