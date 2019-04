மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடிய கைதி பிடிபட்டார் + "||" + The prisoner who escaped from Kodalur jail was caught

கூடலூர் சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடிய கைதி பிடிபட்டார்