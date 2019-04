மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில்குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆ.மணி பேச்சு + "||" + Poppytipatti constituency I will take action to solve the problem of drinking water DMK Candidate a.mani talk

