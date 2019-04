மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசுகளின் சாதனைகளை கூறிஅ.தி.மு.க. வேட்பாளர் காளியப்பன் வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + Claiming achievements of the federal and state governments ADMK Kaliappen candidate ballot collection

மத்திய, மாநில அரசுகளின் சாதனைகளை கூறிஅ.தி.மு.க. வேட்பாளர் காளியப்பன் வாக்கு சேகரிப்பு