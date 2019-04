மாவட்ட செய்திகள்

வாலாஜா நகராட்சியை, மாநகராட்சியாக உருவாக்குவேன்பா.ம.க. வேட்பாளர் ஏ.கே.மூர்த்தி வாக்குறுதி + "||" + I will create the Walajja municipality as a municipality PMK. Candidate AK Murti's promise

