மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய டாக்டர் மீது நர்ஸ் பாலியல் புகார் 2 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு + "||" + The Nurse Sexual complaint on the Government Primary Health Center was lodged with police in 2 cases

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய டாக்டர் மீது நர்ஸ் பாலியல் புகார் 2 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு