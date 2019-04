மாவட்ட செய்திகள்

ஆயத்த ஆடை நிறுவன ஊழியரை கழுத்தை அறுத்து கொன்றவர் கைதுதிருடியதாக கூறியதால் ஆத்திரம் + "||" + A man who strangled a dressing apparatus was arrested The rage had been stealing

ஆயத்த ஆடை நிறுவன ஊழியரை கழுத்தை அறுத்து கொன்றவர் கைதுதிருடியதாக கூறியதால் ஆத்திரம்